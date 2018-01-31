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1066 відгуків

Магазин виноделия, дистилляции и пивоварения "Старовар"

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Товары и услуги
Дистиляція77
Апарати дистиляційні21
Дистилятори, дефлегматори, відстійнки24
Комплектуючі16
Аксесуари16
Ароматизатори, смакові есенції, спеції581
Таніни8
Води, газованки12
Трави, суміші36
Дубові щепи, чіпси, стружка96
Ароматизатори Prestige197
Ароматизатори Strands66
Ароматизатори Biowin24
Ароматизатори Perfect91
Інші1
Для вин23
Сировина21
Кава6
Дріжджі189
Дріжджі турбо91
Винні Дріжджі44
Пивні Дріжджі32
Дріжджі для меду7
Дріжджі для груш та яблук8
Підкормки для дріжджів7
Препарати для стабілізації, освітлення та покращення ферментації79
Ферменти22
Освітлювачі24
Дезінфектори та стопери ферментації26
Регулятори кислотності7
Фільтрація27
Ємності для бродіння та зберігання110
Бутилі36
Пляшки32
Бродильні ємності37
Лимонадниці5
Трубки бродильні, гідрозатвори18
Кірки176
Кірки з коркового дерева46
Кірки гумові для бродіння23
Корки для шампанського4
Кришки крончаті пивні37
Кришки для пляшок21
Термоколпачки32
Кірки силіконові13
Вимірювальні Прилади74
Прилади для вимірювання концентрації спирту / Спиртоміри21
Прилади для вимірювання рівня цукру / Виноміри12
Прилади для вимірювання рівня кислотності / Кислотоміри7
Термометри27
Комплектуючі4
Ареометри загального призначення АОН/АЗП3
Аксесуари для виноробства91
Коркувальниці винних пляшок14
Щітки для бутилів та пляшок4
Набори для переливання вина21
Лійки15
Фільтри та мішки21
Стелажі3
Обладнання8
Крани5
Пивоваріння87
Обладнання для пивоваріння4
Аксесуари пивні34
Сировину49
Лабораторний посуд37
Домашня кулінарія98
Домашнє сироваріння49
Приготування шинки27
Коппчение10
Кухонне приладдя та аксесуари11
Розпродаж7
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+380 (63) 646-08-08
+380 (67) 596-08-08
Вітрина
Код: ARE-T-003
 Пивоварня Coobra Craft Brewer 3 (30л) Швеція
Пивоварня Coobra Craft Brewer 3 (30л) Швеція
15 250 грн.
Немає в наявності
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Код: HBA-1012
 ТопAlcotec Дріжджі 48TURBO Pure
Alcotec Дріжджі 48TURBO Pure
90 грн.
В наявностіОптом і в роздріб
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Код: 400350
 ТопBIOWIN сухі дріжджі Fermivin VR5 для червоних
BIOWIN сухі дріжджі Fermivin VR5 для червоних
42 грн.
Немає в наявностіОптом і в роздріб
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Код: ARE-S-226
 Coobra дріжджі BV
Coobra дріжджі BV
55 грн.
В наявностіОптом і в роздріб
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Код: GSP-1001
 BestsellerPrestige Дріжджі Турбо Black Label
Prestige Дріжджі Турбо Black Label
100 грн.
В наявностіОптом і в роздріб
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Код: GSP-1012
 Prestige Дріжджі Turbo Pure 48 Hours
Prestige Дріжджі Turbo Pure 48 Hours
125 грн.
В наявностіОптом і в роздріб
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Код: HBS-1006
 ТопSnake Дріжджі C48 Turbo
Snake Дріжджі C48 Turbo
85 грн.
В наявності
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Код: ARE-S-230
 ТопCoobra Дріжджі 48 extreme turbo
Coobra Дріжджі 48 extreme turbo
90 грн.
В наявностіОптом і в роздріб
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Код: 400330
 ТопBIOWIN сухі дріжджі Fermivin PDM для важких умов
BIOWIN сухі дріжджі Fermivin PDM для важких умов
36 грн.
Немає в наявностіОптом і в роздріб
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Код: SPI-R-026
 ТопSpiritferm Дріжджі Aromatic Wine Complex
Spiritferm Дріжджі Aromatic Wine Complex
45 грн.
В наявностіОптом і в роздріб
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Код: HBB-1002
 Bulldog дріжджі універсальні
Bulldog дріжджі універсальні
65 грн.
Немає в наявності
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Код: GSP-1017
 Prestige Дріжджі Fruit Schnapps для фруктів і ягід
Prestige Дріжджі Fruit Schnapps для фруктів і ягід
75 грн.
Немає в наявностіОптом і в роздріб
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Код: 403150
 Biowin дріжджі TurboFruit для фруктів і ягід
Biowin дріжджі TurboFruit для фруктів і ягід
65 грн.
В наявностіОптом і в роздріб
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Код: GSP-1006
 Prestige Турбо дріжджі Pot Distillers 18% для фруктів і ягід
Prestige Турбо дріжджі Pot Distillers 18% для фруктів і ягід
125 грн.
Немає в наявності
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Код: HBA-1009
 ТопAlcotec Дріжджі Turbo Fruit для фруктів і ягід
Alcotec Дріжджі Turbo Fruit для фруктів і ягід
85 грн.
В наявностіОптом і в роздріб
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Код: WEL9838
 Багатофункціональна бутель 23л
Багатофункціональна бутель 23л
690 грн.
Немає в наявності
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Код: WEL9821
 Багатофункціональна бутель 18 л
Багатофункціональна бутель 18 л
520 грн.
Немає в наявності
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Код: WEL2600
 Багатофункціональна бутель 26л
Багатофункціональна бутель 26л
685 грн.
Немає в наявності
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Код: 644020
 Бутель для зберігання і бродіння 20 л (Італія)
Бутель для зберігання і бродіння 20 л (Італія)
895 грн.
Закінчується
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Код: 405585 RFP6
 ТопBIOWIN гідрозатвор пластиковий, бродительная трубка
BIOWIN гідрозатвор пластиковий, бродительная трубка
22 грн.
Немає в наявностіОптом і в роздріб
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Код: 405584 RFP
 ТопBIOWIN гідрозатвор пластиковий, бродительная трубка
BIOWIN гідрозатвор пластиковий, бродительная трубка
22 грн.
В наявностіОптом і в роздріб
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Код: 640225
 Бутель з бугельної пробкою і пластиковою корзиною, 5 л
Бутель з бугельної пробкою і пластиковою корзиною, 5 л
175 грн.
Немає в наявності
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Код: S-002
 Simax Дистилятор скляний кутовий спіральний
Simax Дистилятор скляний кутовий спіральний
420 грн.
Немає в наявності
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Код: S-003
 Simax Дистилятор скляний спіральний прямий
Simax Дистилятор скляний спіральний прямий
400 грн.
Немає в наявності
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Статті
Короткий посібник з домашнього виноробства Читать

Магазин виноделия, дистилляции и пивоварения "Старовар"

Товар високої якості
Інтернет-магазин "Старовар" представляє весь спектр товарів для виноробства, пивоваріння та дистиляції від провідних європейських виробників в даному сегменті. В різних категоріях представлені товари євростандарту від компаній з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Італії, Португалії, Швеції, Великобританії та інших.
Найкращі ціни
Так як є прямими постачальниками в Україну від самих виробників представляємо найкращі ціни як для роздрібних, так і оптових клієнтів.
Індивідуальний підхід до кожного покупця
Надаємо умови для індивідуальних замовлень всього, що стосується виноробства, пивоваріння та дистиляції та суміжних товарів, навіть якщо ви не знайшли у нас на сайті. Програми знижок для постійних клієнтів. Кращі пропозиції і гнучка система знижок для оптових покупців.
Зручний розрахунок, швидка доставка.
Можливість розплатитися і отримати товар будь-яким зручним для вас способом.
Меню
Дистиляція77
Апарати дистиляційні21
Дистилятори, дефлегматори, відстійнки24
Комплектуючі16
Аксесуари16
Ароматизатори, смакові есенції, спеції581
Таніни8
Води, газованки12
Трави, суміші36
Дубові щепи, чіпси, стружка96
Ароматизатори Prestige197
Ароматизатори Strands66
Ароматизатори Biowin24
Ароматизатори Perfect91
Інші1
Для вин23
Сировина21
Кава6
Дріжджі189
Дріжджі турбо91
Винні Дріжджі44
Пивні Дріжджі32
Дріжджі для меду7
Дріжджі для груш та яблук8
Підкормки для дріжджів7
Препарати для стабілізації, освітлення та покращення ферментації79
Ферменти22
Освітлювачі24
Дезінфектори та стопери ферментації26
Регулятори кислотності7
Фільтрація27
Ємності для бродіння та зберігання110
Бутилі36
Пляшки32
Бродильні ємності37
Лимонадниці5
Трубки бродильні, гідрозатвори18
Кірки176
Кірки з коркового дерева46
Кірки гумові для бродіння23
Корки для шампанського4
Кришки крончаті пивні37
Кришки для пляшок21
Термоколпачки32
Кірки силіконові13
Вимірювальні Прилади74
Прилади для вимірювання концентрації спирту / Спиртоміри21
Прилади для вимірювання рівня цукру / Виноміри12
Прилади для вимірювання рівня кислотності / Кислотоміри7
Термометри27
Комплектуючі4
Ареометри загального призначення АОН/АЗП3
Аксесуари для виноробства91
Коркувальниці винних пляшок14
Щітки для бутилів та пляшок4
Набори для переливання вина21
Лійки15
Фільтри та мішки21
Стелажі3
Обладнання8
Крани5
Пивоваріння87
Обладнання для пивоваріння4
Аксесуари пивні34
Сировину49
Лабораторний посуд37
Домашня кулінарія98
Домашнє сироваріння49
Приготування шинки27
Коппчение10
Кухонне приладдя та аксесуари11
Розпродаж7
+380 (63) 646-08-08
+380 (67) 596-08-08
starowar.com.ua
starowar.ua@gmail.com
Коломыя, Україна
Старовар
Магазин Старовар
  • Понеділок
    08:30
    17:00
  • Вівторок
    08:30
    17:00
  • Середа
    08:30
    17:00
  • Четвер
    08:30
    17:00
  • Пʼятниця
    08:30
    17:00
  • Субота
    Вихідний
  • Неділя
    Вихідний
Коломыя, Україна
Магазин Старовар
+380 (63) 646-08-08
+380 (67) 596-08-08
starowar.com.ua starowar.ua@gmail.com
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